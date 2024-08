Candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o senador Carlos Viana (Podemos) afirmou, em caminhada pelo centro nesta segunda (19/8), que o imbróglio envolvendo a vice na chapa, Kika da Serra (Podemos), foi resolvido internamente e que o nome dela será registrado na Justiça Eleitoral nos próximos dias.

Viana tinha anunciado Kika como vice, mas o comando do partido, contrariando o candidato, registrou o nome de Renata Rosa na chapa. Segundo o senador, o Podemos entendeu que a escolha da vice é do candidato e a divergência em relação a quem comporá a chapa foi “pacificada”.

“A Kika é uma escolha do candidato. Nós conversamos muito em Brasília sobre esse assunto e chegamos à conclusão de que precisamos pensar na campanha e agora é uma questão burocrática para resolvermos e muito em breve acabar com esse assunto. A Renata vai continuar conosco, nos apoiando”, disse Viana, que andou pela avenida Afonso Pena sem a companhia de sua vice. Segundo ele, Kika da Serra é mãe de seis filhos e não participou da agenda de hoje devido a compromissos com o cuidado deles.

Para Viana, “estrategicamente” o nome de Kika é o melhor, pois ela é uma liderança comunitária que representa vilas e favelas de Belo Horizonte. “Eu quero trazer essa população para a prefeitura. Kika, além de vice, vai ser secretária especial para vilas e aglomerados”, acrescentou o candidato à PBH.

'Hábito ruim'

Viana também comentou sobre a decisão da Justiça Eleitoral que determinou que o candidato faça a adequação de seus materiais de campanha e inclua o nome de sua candidata a vice-prefeita nas peças publicitárias. A Justiça eleitoral foi acionada pelo também candidato a prefeito Gabriel Azevedo (MDB) sob alegação de que o nome de Kika não estaria sendo mencionado por Viana.

“O Gabriel tem a mania de gravar as pessoas, isso já é hábito dele (...) Ele tem esse hábito na política que é ruim. Ele gravou um story (recurso de publicação temporária na rede social Instagram) nosso. Nós não somos obrigados nos stories a colocar nome de vice”, afirmou Viana.

O candidato disse que será prefeito para valer e não vai usar o cargo para trampolim para outras funções na política. “O que é que Belo Horizonte virou nos últimos anos? Todo o grupo político que chega aqui quer usar BH para ganhar outra coisa. BH não tem independência, não tem um projeto e BH não é o princípio do discurso”, afirmou ele. Procurado pela reportagem, Azevedo não se manifestou sobre as críticas de Viana.

Revitalização





Viana chegou à Praça Sete por volta das 14h e se disse impressionado com o “esvaziamento do centro”. Ele prometeu ações para recuperar a região. “Em plena segunda-feira, uma cidade esvaziada na Praça Sete. Não quero isso não, eu quero uma BH nova”, defendeu. Para ele, o centro foi sendo esvaziado em função de dificuldades que foram criadas pela administração municipal ao longo dos últimos dez últimos anos.

“As lojas foram sendo abandonadas, os moradores de rua tomaram conta e isso vai desincentivando ainda mais o investimento no que sempre foi um ponto importante da cidade”, criticou o senador, que apontou como solução a flexibilização das regras de uso e ocupação da região para incentivar os comerciantes a retomarem o espaço. Ele também prometeu resolver a questão da população de rua em parceria com as entidades do terceiro setor e transformar prédios comerciais abandonados ou vazios em moradia popular.





Se eleito, o candidato disse ainda que vai levar parte dos prédios administrativos da cidade para a região da Praça da Estação “Quando nós fizermos isso, vamos dar o primeiro passo para que o comércio volte ao centro da cidade”, disse o candidato.





Ensino profissionalizante

Em relação à educação, Viana disse que, se eleito, vai assumir o gerenciamento do ensino médio, hoje a cargo do Estado, e aumentar a oferta de cursos profissionalizantes na área técnica, principalmente os ligados à área de tecnologia. Segundo ele, os alunos da capital têm uma queda no desempenho escolar ao chegar no ensino médio.

Para isso, ele afirma que fará parcerias com o governo do estado, como tem ocorrido com alguns municípios no interior de Minas. O candidato também defendeu uma parceria com a gestão estadual para fazer a integração dos ônibus da Região Metropolitana de Belo Horizonte com o metrô da capital.