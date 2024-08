O candidato à prefeitura Bruno Engler conta com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro

O candidato à Prefeitura de Belo Horizonte e deputado estadual, Bruno Engler (PL), afirmou nessa terça-feira (20/8) que a capital mineira não avança em razão das "amarras da velha politicagem que corroem os recursos da capital mineira".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



A afirmação foi feita em evento de candidatura do candidato a vereador Cristiano Reis (PL) na região de Venda Nova.

Para Engler, a quantia arrecadada em impostos pela cidade não equivale à qualidade de serviços oferecidos pelas áreas de saúde, educação, mobilidade e segurança. "É inconcebível que uma cidade que arrecada R$ 17 bilhões tenha tantos problemas", afirmou o candidato.

Engler defendeu que a Câmara Municipal precisa ser composta por pessoas sem interesses próprios, mas com interesse na evolução e melhoria da cidade. "BH é a capital do sinal vermelho, e é preciso coragem para mudar isso", disse o candidato.

O evento também contou com a presença da candidata a vice na cadeira do Executivo municipal, Coronel Cláudia Romualdo. A militar reformada, que conta com uma experiência de três décadas na Polícia Militar, afirma que sua atuação pode contribuir para uma cidade mais segura.

Apoio de Bolsonaro

A dupla iniciou a campanha à Prefeitura de Belo Horizonte com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em vídeo, o principal cabo eleitoral repetiu o slogan que marcou sua gestão e suas campanhas: “Deus, pátria, família e liberdade é e a nossa marca e o respeito ao povo de Belo Horizonte”.

“Estou profundamente honrado com o apoio do presidente Jair Bolsonaro à minha candidatura à Prefeitura de BH. Nossa missão é clara: trazer para Belo Horizonte uma administração que olhe cuidadosamente para cada cidadão, promova a segurança e impulsione o desenvolvimento econômico”, afirmou Engler.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos