O deputado estadual Bruno Engler (PL) registrou sua candidatura à Prefeitura de Belo Horizonte na manhã desta quarta-feira (14/8).

O prazo para o registro de candidaturas no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) termina nesta quinta-feira (15/8).

Com o registro do deputado estadual Bruno Engler (PL), Belo Horizonte conta agora com nove candidatos à Prefeitura. Lourdes Francisco (PCO) é a única candidata que ainda não enviou seus dados ao TRE.

Engler registrou sua candidatura com a ex-comandante da Polícia Militar, Coronel Cláudia Romualdo, também do PL, como vice. A chapa "puro-sangue" foi antecipada pelo Estado de Minas durante a convenção do partido que anunciou a formação.

Esta é a mesma chapa que concorreu em 2020, quando Engler obteve o segundo lugar com 9,95% dos votos. A coligação do deputado foi nomeada "Coragem para Mudar".

Em relação aos bens declarados, Engler informou um patrimônio de R$ 238.889,34, que inclui um Mazda MX-3, ano 1995, avaliado em R$ 33 mil, e uma égua no valor de R$ 13.000,20.