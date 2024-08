O deputado estadual Bruno Engler (PL-MG) decidiu indicar Coronel Claudia (PL) como sua vice na chapa para a Prefeitura de Belo Horizonte. A chapa será anunciada oficialmente nesta sexta-feira (2/8) na convenção do Partido Liberal.

Coronel Claudia foi cogitada para ser vice de Engler em 2020, quando Engler concorreu às eleições municipais contra Alexandre Kalil e ficou em segundo lugar. Na época, a justiça não autorizou a escolha devido ao prazo do registro.

Coronel Claudia é ativista bolsonarista nas redes sociais e já foi candidata a deputada federal. A policial é conhecida por suas opiniões semelhantes às do deputado Bruno Engler (PL).

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não estará presente na convenção que lança a chapa em Belo Horizonte, participando via vídeo. Ele visitará BH na segunda quinzena de agosto para se reunir com Bruno e Claudia.

O anúncio contará também com a presença do deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e do senador Cleitinho (Republicanos).