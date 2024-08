O presidente da Argentina, Javier Milei, agradeceu o Governo Lula (PT) por assumir a embaixada argentina em Caracas, na Venezuela. Desafeto do petista, no comunicado Milei não cita o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se limitando a agradecer ao "Brasil" pela sua disposição. A declaração foi publicada em suas redes sociais, nesta quinta-feira (1º/8).

A decisão foi tomada após o governo venezuelano de Nicolás Maduro expulsar os corpos diplomáticos de países que não reconheceram a sua vitória no último domingo (28/7). A situação se desenrolou após o governo argentino criticar o que considerou ser uma "fraude eleitoral" nas eleições venezuelanas. Em razão da expulsão, o governo argentino pediu que o Brasil representasse seus interesses em Caracas.

"Agradeço enormemente a disposição do Brasil em assumir a custódia da Embaixada da Argentina na Venezuela. Agradecemos também a representação momentânea dos interesses da República Argentina e dos seus cidadãos ali. Hoje o pessoal diplomático argentino teve que deixar a Venezuela em retaliação do ditador Maduro pela nossa condenação da fraude que perpetraram no domingo passado", escreveu Javier Milei.

Em seu comunicado, Milei ainda afirma que não tem dúvidas de que em breve "reabriremos a nossa Embaixada numa Venezuela livre e democrática". O presidente argentino, que já fez várias críticas ao presidente Lula e até o acusou de "corrupto" sem apresentar provas, desta vez destacou o que chamou de "fortes laços" entre Brasil e Argentina.

"Os laços de amizade que unem a Argentina ao Brasil são muito fortes e históricos. A Venezuela respeitará, portanto, as disposições da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas e da Convenção de Viena sobre Relações Consulares", finalizou.