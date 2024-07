O presidente da Argentina, Javier Milei, voltou a atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), chamando-o de "corrupto" e "comunista". Em uma publicação no X (antigo Twitter), Milei fez uma série de críticas ao presidente brasileiro, comentando temas como a tentativa de golpe de Estado na Bolívia na última semana e a eleição presidencial na Argentina.

Na publicação, compartilhada nesta terça-feira (02/7), Milei também chamou Lula de "grande dinossauro idiota". "Sé tivéssemos feito as coisas como esse grande dinossauro idiota dizia, teríamos perdido", escreveu Milei.



O presidente argentino ainda chamou a tentativa de golpe na Bolívia de "fraude" e afirmou que Lula não aceita o seu erro ao ter condenado a ação militar, deixando sua "estupidez à vista".

EL PERFECTO DINOSAURIO IDIOTA

1. Se come la curva en el caso Bolivia y me critica por no declarar de modo inmediato;

2. Se conoce el fraude montado en Bolivia y el perfecto idiota, en lugar de aceptar su error me critica por dejar su estupidez a la vista;

3. Luego de las… — Javier Milei (@JMilei) July 2, 2024



Milei também acusou Lula de interferir na eleição da Argentina. "Depois das agressões de Lula (em especial sua forte interferência na campanha eleitoral e apoio sólido a campanha mais suja da história), (ele) se queixa por que lhe respondo com a verdade (ele foi preso por corrupção e é comunista)", escreveu.

O Palácio do Planalto afirmou que não irá comentar as declarações do presidente argentino.