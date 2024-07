Milei também não deve participar do encontro do Mercosul

O presidente da Argentina vai embarcar para o Brasil no sábado (6/7) para participar da Conferência de Ação Política Conservadora, que acontece em Camboriú (SC). Segundo informações da CNN coletadas em coletiva de imprensa, o porta-voz da presidência argentina, Manuel Adorni, não descartou um encontro com Jair Bolsonaro, que terá uma palestra no evento.

Adorni informou ainda que Milei não se encontrará com Lula, presidente do Brasil. “Não vamos nos encontrar com Lula e ainda não está confirmado se [Milei] vai ou não se encontrar com Bolsonaro no contexto desse evento”, disse Manuel.

Fontes da Casa Rosada afirmam ainda que Milei está adotando "uma diplomacia não tradicional" e minimizam a possibilidade de que isso prejudique a relação entre os países. Milei havia confirmado presença na Cúpula do Mercosul, mas voltou atrás, justificando que precisou cancelar o compromisso devido a agenda lotada de atividades.

Questionado se a decisão de cancelar a ida ao Mercosul teria relação um recente desentendimento entre Lula e Milei, o porta-voz da Argentina, Adorni, garantiu que Milei não tem problema em participar de eventos em que Lula e outros presidentes com os quais tenha diferenças ideológicas estejam presentes.

“O presidente jamais deixaria de ter uma atividade por coisas que disse. Isso não vai acontecer nem agora com o tema Lula, nem em nenhuma outra circunstância”, destacou, classificando ainda a distância ideológica entre Milei e Lula como “astronômica”, no entanto, ressaltou que o chefe argentino “nunca” deixaria de ir a um evento por esse motivo.