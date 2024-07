O ministro do Turismo, Celso Sabino, entrou em contato com senadores nas últimas semanas pedindo apoio para a aprovação do projeto de lei que autoriza o funcionamento de cassinos, do jogo do bicho e de outras modalidades de jogos de azar.



A proposta prevê a criação de cassinos-resort. As instalações só receberão aval para funcionamento se tiverem hotéis, shoppings, salões para eventos sociais e restaurantes.



Na avaliação de integrantes do ministério, a aprovação do PL poderá trazer investimentos para o país, impulsionando o setor de turismo.



O projeto tramita no Congresso Nacional há mais de 30 anos. Ele foi aprovado na Câmara em 2022 e, no último dia 19, na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado. Agora, deve ser levado ao plenário.

Sabino se reuniu nas últimas semanas com o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que preside a CCJ e exerce influência nos parlamentares. Ele também conversou com senadores de partidos como PSD, MDB e PDT.