O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) criticou, o processo eleitoral na Venezuela

Diferente da direção de seu novo partido, o PT, e da posição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que declarou se tratar de um pleito "normal", o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) criticou, o processo eleitoral na Venezuela. O parlamentar entende que foi uma eleição "sem idoneidade".

Em nota na manhã desta quinta-feira, o líder governista se manifestou: “Uma eleição em que os resultados não são passíveis de certificação e onde observadores internacionais foram vetados é uma eleição sem idoneidade”.

Lula declarou que não viu "nada de grave, nada de assustador" na vitória de Nicolás Maduro, num processo que ainda levanta dúvidas na comunidade internacional. “Tem uma briga. Como é que vai resolver essa briga? Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida entre oposição e a situação, a oposição entra com recursos e vai esperar na Justiça o processo”, afirmou Lula em uma entrevista.



Para o PT, a eleição venezuelana foi "pacífica, democrática e soberana" e manifestou que Maduro saberá dialogar com a oposição. "Temos a certeza de que o Conselho Nacional Eleitoral, que apontou a vitória do presidente Nicolás Maduro, dará tratamento respeitoso para todos os recursos que receba, nos prazos e nos termos previstos na Constituição da República Bolivariana da Venezuela", diz a nota petista.