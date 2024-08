O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou com Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, nesta quarta-feira (31/7) sobre o cenário político da Venezuela e sobre a decisão do americano de desistir de concorrer à reeleição e apoiar a vice-presidente Kamala Harris.

Com eleições tumultuadas realizadas no último domingo (28/7), a oposição venezuelana alega que o processo eleitoral foi fraudado pelo atual presidente Nicolás Maduro, declarado vencedor para um terceiro mandato. Maduro alega ter recebido 51% dos votos, contra 44% do seu opositor Edmundo González. No entanto, o governo venezuelano ainda não comprovou esses números por recibos de votação ou atas até esta quarta-feira (31/7).

A situação no país caribenho vem suscitando diversas reações pelo mundo. Canadá, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Equador, Peru, Chile, Argentina e Uruguai já afirmaram que não reconhecem a votação. Já Rússia, Honduras, Nicarágua, Bolívia, Sérvia, Madagascar, Síria, China, Irã, Qatar, Guiné-Bissau e Belarus parabenizaram Maduro pela vitória.





Já outros países, o Brasil entre eles, pedem que sejam divulgadas as atas para uma melhor transparência do processo eleitoral. Neste grupo estão Estados Unidos, México, Colômbia, Paraguai, Espanha, Itália, Portugal e a União Europeia.

Estados Unidos



Já sobre as eleições americanas que se aproximam, Lula afirmou que parabenizou Biden pela decisão de abrir mão de concorrer à reeleição contra o ex-presidente Donald Trump em favor de Harris. "'Presidente, eu queria que o senhor soubesse o que eu penso da sua atitude'. Um homem para tomar atitude que o Biden tomou de desistir de ser candidato a poucos meses das eleições — em função de algum problema que só ele sabe o que tem — (...) é preciso ter muito caráter, muita dignidade, ser muito ético e gostar muito do seu povo", disse o petista.