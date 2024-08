O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, afirmou nessa terça-feira (30/7), em evento no Rio de Janeiro, ter recusado um convite para participar da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris para visitar escolas públicas no Acre e em Rondônia.





"Eu tinha um convite para ir na abertura das Olimpíadas de Paris, mas eu tinha me comprometido a ir a Rio Branco, no Acre, e a Porto Velho, aproveitando o recesso para encontrar juízes, e eu sempre visito escolas públicas, e eu não quis desmarcar", disse o ministro.





"Me considerei um pouco um mártir do direito. Não fui a Paris, mas fui muito bem recebido, com carinho e alegria, em Rio Branco e em Porto Velho. Mas eu queria dizer que eu fui às Olimpíadas 2016, abertura aqui no Rio", completou durante palestra na sede da Academia Brasileira de Letras (ABL).





No mesmo evento, ele disse que decisões da Corte atrapalharam o combate à corrupção no país. Barroso citou três decisões contrárias à Operação Lava Jato em que foi derrotado nas votações do plenário.





O ministro fez referência ao fim de prisão em segunda instância, à submissão do afastamento do então senador Aécio Neves (PSDB) ao Senado e à anulação de sentenças em razão da ordem de fala de delatores nos processos.





Em entrevista após o evento, o presidente do Supremo disse não descartar a criação de um código de conduta para ministros do tribunal. "Não descarto a ideia. Não chamaria de um código de conduta, mas talvez de uma consolidação de princípios já praticados, mas que não custa nada colocar no papel."

Nos últimos meses, houve episódios que desgastaram a Corte, como o pagamento de R$ 39 mil em diárias para um segurança do ministro Dias Toffoli por uma viagem ao Reino Unido que incluiu ida à final da Champions League, em junho.