Eleitor mineiro estaria mais inclinado a votar em Zema do que em Lula ou Bolsonaro

O governador Romeu Zema (Novo) seria apoiado por 54% dos mineiros caso dispute a Presidência em 2026. É o que mostra pesquisa da Quaest divulgada nesta quarta-feira (31/7). O levantamento perguntou a 1.506 eleitores mineiros, o conhecimento, chance de voto e rejeição de alguns nomes para a disputa das próximas eleições gerais.

No caso do governador, a pesquisa perguntou se votariam nele para o Palácio do Planalto e 54% dos mineiros disseram que poderiam votar. O levantamento também mostra que 37% dos entrevistados não votariam em Zema, enquanto 5% não conhecem o governador e 4% não souberam responder. A margem de erro da pesquisa é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa também mostra que entre o eleitorado mineiro, 47% poderiam votar no atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2026, enquanto 48% rejeitam o voto no mandatário. Apenas 2% não conhecem o petista e 2% não responderam.

O levantamento também considera uma possível candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível até 2030. O expoente da direita é considerado como uma opção de voto por 40% dos entrevistados, enquanto 54% negam o voto. Outros 4% dizem não conhecem o antigo mandatário e 2% não responderam.

Neste cenário, o governador de São Paulo Tarcisio de Freitas (Republicanos) é o mais cotado para herdar os votos de Bolsonaro. Em Minas, apenas 21% responderam que votariam nele para a Presidência da República, enquanto 25% rejeitam o voto. Contudo, Tarcísio é desconhecido por 50% dos entrevistados.

Considerando apenas os nomes da direita, sem o ex-presidente Bolsonaro, 35% dos entrevistados responderam que Zema é o mais forte para enfrentar Lula, 18% escolheram Michelle Bolsonaro e 17% Tarcísio de Freitas.