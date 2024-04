Em sua maratona de atos pelo país, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou neste domingo (28/4) por Ribeirão Preto, no interior paulista. Ele esteve acompanhado por seu ex-ministro de Infraestrutura e atual governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que usou as redes sociais para publicar trecho de um discurso feito a apoiadores. Durante a fala, ele cita o que considera feitos da gestão do aliado no Palácio do Planalto e pede seu retorno à Presidência da República.

Freitas publicou um vídeo editado em seu perfil no X (antigo Twitter) em que ele faz perguntas aos apoiadores e aguarda sempre a mesma resposta indicando melhorias promovidas por Bolsonaro em sua passagem pela presidência. O registro está acompanhado de uma legenda exaltando o aliado político.

“A transformação que o presidente Jair Bolsonaro promoveu no Brasil está escrita na história. Foi uma gestão que deixou legado em áreas que ninguém olhou, que finalizou o que foi deixado pela caminho, que apostou em estruturar o futuro e que mudou a vida de muita gente. O Brasil reconhece e agradece, presidente!”, diz a publicação.

No vídeo, além de repetir o lema de campanha do ex-presidente “Deus, pátria, família e liberdade”, Tarcísio elenca perguntas sobre a responsabilidade sobre feitos como o abastecimento hídrico do nordeste; a criação do PIX; a titulação de terras; e a diminuição de despesas administrativas. Após ser respondido pelos manifestantes com o nome do aliado, o governador de São Paulo puxa um coro de “Volta, Bolsonaro”.

Ex-ministro de Bolsonaro, Tarcísio foi eleito em São Paulo em 2022 contando com o apoio do então presidente que tentava a reeleição. O atual governador chegou a ser diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) durante o governo de Dilma Rousseff (PT) e, uma vez no comando do estado mais rico do país, coleciona declarações amistosas e elogiosas sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com um pé em cada canoa, Freitas intercala acenos ao governo federal com a retomada do discurso que o aproxima do eleitorado bolsonarista que o colocou na cadeira de governador.

Bolsonaro está em Ribeirão Preto para a Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação (Agrishow). A cerimônia de abertura acontece neste domingo, mas a participação do ex-presidente está prevista para a segunda-feira (29/4), quando deve estar novamente ao lado do governador de São Paulo. No ano passado, o evento foi marcado pelo atrito entre o setor agropecuário e o governo Lula, à época em seus primeiros meses.