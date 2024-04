O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) teve um encontro com o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, nesta sexta-feira (26/4). O filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) rasgou elogios ao político e disse que ele é a maior liderança conservadora do mundo. Eduardo foi acompanhado da sua esposa, Heloisa Wolf, e do filho mais novo, Jair Henrique.

“Temos muito que aprender com ele e hoje tive a oportunidade de aprimorar meus conhecimentos com ele por uma hora. Ao aprender com os outros, aceleramos o nosso próprio desenvolvimento”, disse Eduardo Bolsonaro.

A família Bolsonaro nutre uma relação próxima ao primeiro-ministro hungaro desde as eleições de 2018. Durante o mandato, o então presidente Bolsonaro teve pelo menos três encontros com Orbán, que em 2022 gravou um vídeo pedindo a reeleição de Jair.

Em dezembro do ano passado, eles voltaram a se encontrar durante a posse do presidente da Argentina, Javier Milei. Na ocasião, Orbán publicou uma foto com Bolsonaro nas redes sociais e disse que a direita “está crescendo não apenas na Europa, mas por todo o mundo”.

A relação entre os dois ganhou os holofotes no mês passado, quando o jornal The New York Times revelou que Bolsonaro ficou hospedado na embaixada da Hungria durante dois dias, após ser alvo de um mandado de busca e apreensão da Polícia Federal (PF). Investigado por uma suposta tentativa de golpe de Estado, o jornal especulou uma tentativa de asilo político.

A defesa do ex-presidente negou a informação e disse que ele estava mantendo contato com “autoridades do país amigo”, e se hospedou a convite dos húngaros. “Nos dias em que esteve hospedado na embaixada magiar, a convite, o ex-presidente brasileiro conversou com inúmeras autoridades do país amigo atualizando os cenários políticos das duas nações”, escreveu a nota.

Nessa quarta-feira (24/4), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse que não há provas de que Bolsonaro pediria asilo na Embaixada da Hungria. Segundo o magistrado, o ex-presidente também não violou a medida cautelar que o proíbe de sair do Brasil.