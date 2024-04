A defesa de Jair Messias Bolsonaro (PL) requisitou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes que devolva o passaporte ao ex-presidente para uma viagem a Israel.

Bolsonaro foi convidado pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para uma estadia em maio no país do Oriente Médio. A data exata não está definida, mas duraria no máximo sete dias.

Moraes havia ordenado o confisco do passaporte do ex-presidente em fevereiro deste ano. Como parte da Operação Tempus Veritatis, o documento foi apreendido no escritório de Bolsonaro na sede do PL, em Brasília (DF).

A medida foi feita com o intuito de evitar que o ex-chefe do Executivo busque asilo político para evitar uma hipotética prisão.

Asilo

O ministro Alexandres de Moraes decidiu arquivar uma investigação sobre a estadia de Jair Bolsonaro na embaixada da Hungria em Brasília, por não encontrar provas de que o ex-presidente tivesse a intenção de solicitar asilo para fugir do Brasil.

Moraes, mandou arquivar o caso na última quarta-feira (24/4).

Mesmo assim, Bolsonaro segue sem o passaporte e está impedido de deixar o Brasil.

(Com informações da AFP)