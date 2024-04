Assim como na Avenida Paulista (SP) e em Copacabana (RJ), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) promoveu uma manifestação em Ribeirão Preto, interior do estado paulista, na manhã deste domingo (28/4). Além do ato, o ex-chefe do Executivo brasileiro participou de uma motociata.

O ex-presidente desfilou pelas ruas da cidade em um veículo, acompanhado do governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado (PL).

"Que imagem linda, Ribeirão Preto! Hoje, ao lado de Jair Bolsonaro, percorremos as ruas da cidade recebendo todo o carinho dos ribeirão-pretenses", escreveu Caiado.

Bolsonaro está na cidade para participar, nesta segunda-feira (29/4), da Agrishow, a maior feira de agronegócio da América Latina. Também é aguardada a presença do ex-governador de São Paulo, João Doria.