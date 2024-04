Durante a cerimônia de abertura da Expozebu em Uberaba, neste último sábado (27/4), o governador Romeu Zema (Novo) anunciou que o Governo de Minas vai definir as obras, projetos e atividades de infraestrutura, na região do Semiárido mineiro, como essenciais e de utilidade pública. As obras vão abranger 265 municípios, que estão sob a responsabilidade do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais (Idene).



O Decreto n° 48.806, publicado no mesmo dia, é uma resposta direta do governo à crise hídrica na região. Ele abre caminho para a realização de construções de barramentos para acumulação de água superficial. Vale relembrar, que a região vem sendo marcada por altas temperaturas, longos períodos de estiagem e chuvas escassas e irregulares.

A construção desses barramentos, no entanto, estará sujeita à autorização dos órgãos ambientais competentes. A expectativa é que tais obras não só ajudem na segurança hídrica da região, mas também promovam o desenvolvimento local, oferecendo oportunidades de investimento, emprego e renda.

O decreto também declara como de utilidade pública os barramentos destinados ao armazenamento de água, à regularização da vazão e à perenização de cursos d’água, além de outras iniciativas que contribuam para a proteção ambiental em Áreas de Preservação Permanente (APPs).

Expozebu



A ExpoZebu deste ano ressalta a força da cadeia produtiva da carne e do leite destacando avanços da genética zebuína, a relevância dos subprodutos da pecuária, trazendo ampla gama de produtos e serviços especializados. Além disso, evidencia para criadores, investidores, profissionais do setor, estudantes e toda a comunidade as mais recentes técnicas de produção, manejo de rebanhos, nutrição animal, inovação tecnológica e oportunidades de negócios, apresentando muito mais do que uma exposição de gado.



Esta edição conta com 2.520 animais que participarão dos julgamentos entre os dias 28 e abril a 4 de maio. A programação também inclui o 2º Congresso Mundial de Criadores de Zebu (COMCEBU), o 44º Torneio Leiteiro, 38 leilões, 8 shoppings de animais, palestras educativas, workshops práticos, demonstrações ao vivo voltadas ao impulsionamento da eficiência e produtividade porteira adentro.

Além disso, atrações para todos os públicos como a tradicional Feira de Gastronomia e Alimentos de Minas, a 39º Mostra do Museu do Zebu e shows, o que contribui para a movimentação da economia com geração de 4.200 empregos diretos e indiretos.

O Parque Fernando Costa estará aberto para visitação durante os dias de feira das 7h30 às 22h.