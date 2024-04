Durante a abertura da ExpoZebu, em Uberaba, realizada ontem, sábado (27/4), a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) firmou um memorando de entendimento com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e o Centro Internacional de Inovação e Transferência de Tecnologia (Ciitta) para estabelecer o Museu da Agrociência Sustentável Alysson Paolinelli.





O museu será instalado no Campo Experimental Getúlio Vargas da Epamig, também localizado em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Seu propósito é resgatar a história do desenvolvimento agropecuário brasileiro nos últimos 50 anos e acompanhar sua transição para a sustentabilidade em um futuro próximo. Estima-se que a instalação do museu leve cerca de dois anos.

Além disso, o memorando prevê ações conjuntas, incluindo a estruturação de um sistema de informação para acompanhar o desenvolvimento de tecnologias e conhecimentos voltados à agricultura tropical em diferentes países, abrangendo dados de mais de cem sistemas de produção. O Ciitta será responsável pela gestão do museu em Uberaba.

Expozebu

A ExpoZebu deste ano ressalta a força da cadeia produtiva da carne e do leite destacando avanços da genética zebuína, a relevância dos subprodutos da pecuária, trazendo ampla gama de produtos e serviços especializados. Além disso, evidencia para criadores, investidores, profissionais do setor, estudantes e toda a comunidade as mais recentes técnicas de produção, manejo de rebanhos, nutrição animal, inovação tecnológica e oportunidades de negócios, apresentando muito mais do que uma exposição de gado.



Esta edição conta com 2.520 animais que participarão dos julgamentos entre os dias 28 e abril a 4 de maio. A programação também inclui o 2º Congresso Mundial de Criadores de Zebu (COMCEBU), o 44º Torneio Leiteiro, 38 leilões, 8 shoppings de animais, palestras educativas, workshops práticos, demonstrações ao vivo voltadas ao impulsionamento da eficiência e produtividade porteira adentro.

Além disso, atrações para todos os públicos como a tradicional Feira de Gastronomia e Alimentos de Minas, a 39º Mostra do Museu do Zebu e shows, o que contribui para a movimentação da economia com geração de 4.200 empregos diretos e indiretos.



O Parque Fernando Costa estará aberto para visitação durante os dias de feira das 7h30 às 22h.