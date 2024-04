Assim como no ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não participará da solenidade de abertura da ExpoZebu 2024, considerada a maior feira zebuína do mundo e que é promovida pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), neste sábado (27/4), às 10h, no Parque Fernando Costa, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.





Segundo informações da assessoria de imprensa da ABCZ, mais de 35 autoridades políticas nacionais e internacionais estão confirmadas. Entre elas: Romeu Zema (Novo), governador de Minas; Ronaldo Caiado (União Brasil, governador de Goiás; Elmano de Freitas (PT), governador do Ceará; Arthur Lira (Progressistas), presidente da Câmara dos Deputados; Carlos Fávaro, ministro da Agricultura e Pecuária; Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia; e Carlos Goulart, secretário de Defesa Agropecuária do Mapa.





"Ao longo da ExpoZebu, esperamos que passem pelo parque mais de 400 mil pessoas. Sobre visitantes estrangeiros, a expectativa é de 700 a 800 pessoas, somando comitivas de 35 países", destacou a ABCZ, por meio de nota.



Leia: Michelle Bolsonaro ficará em isolamento em hospital





'Genética Além das Fronteiras': leilões começam nesta quinta-feira (25/4)





Nesta quinta-feira (25/4), começam os leilões da 89ª ExpoZebu – Genética Além das fronteiras. Neste ano, o evento conta com 38 leilões e oito shoppings de animais oficializados. "Serão ofertados matrizes e reprodutores PO criteriosamente selecionados nos melhores plantéis do país, disponibilizando genética aprimorada para quem busca o melhoramento genético o melhoramento do rebanho", diz nota da ABCZ.





No ano passado, a Expozebu contabilizou recorde de receita nos leilões oficiais, contabilizando R$ 132,35 milhões.





“Considerando a movimentação financeira dos leilões e shoppings, o esperado é superar os R$ 140 milhões do ano passado, já que temos um volume maior de eventos - neste ano; temos 38 leilões e oito shoppings, em comparação aos 35 leilões e quatro shoppings da edição passada”, declarou a ABCZ.





Os shows da 89ª ExpoZebu, que acontece entre os dias 27 de abril a 5 de maio, será quase que 100% de cantores da música sertaneja. As atrações principais serão Simone Mendes, Bruno & Marrone, Hugo & Guilherme, Maiara & Maraísa, César Menotti & Fabiano, Matheus & Kauan, Clayton & Romário, João Bosco & Vinícius, Murilo Huff e a banda de pagode Menos é Mais.