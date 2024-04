O governo federal adiou o lançamento do edital para contratação do projeto de engenharia e execução da duplicação da BR-381, que abrange o trecho desde a saída de Belo Horizonte até o município de Caeté. Originalmente agendado para esta quinta-feira (25/4), o adiamento foi justificado pelo Ministério dos Transportes devido à necessidade de análise do projeto pela consultoria jurídica da pasta.

O evento contaria com a presença do ministro dos Transportes, Renan Filho, e ainda não há uma nova data definida para o lançamento oficial do edital. À reportagem, o Ministério dos Transportes, informou que o edital será lançado após a análise jurídica. "Tão logo haja uma data para que isso ocorra, procederemos com a divulgação de praxe", afirmou. (Leia abaixo a nota na íntegra)

Em visita a Minas, no início de abril, o ministro dos Transportes garantiu a publicação de dois editais para obras na BR-381 até o fim de maio, e afirmou que a rodovia é tratada como prioridade pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Nós vamos publicar o edital agora em abril para o primeiro trecho, de obras públicas. Vamos publicar o segundo em maio. Em aproximadamente 100 dias, se der tudo certo, teremos contrato e poderemos ter ordem de serviço. A ideia é, no segundo semestre, começar as obras mais no final do ano. No máximo no início do ano que vem”, afirmou Renan Filho em sua visita ao estado mineiro.

As intervenções na rodovia na BR-381 foram divididas em duas partes. A primeira, entre Belo Horizonte e Caeté (trecho do edital seria lançado hoje), terá a duplicação sob responsabilidade do governo federal. De Caeté a Governador Valadares, a atribuição pelas obras será da iniciativa privada. Na semana passada, o Tribunal de Contas da União (TCU) deu aval às mudanças propostas pelo governo federal.

Nota do Ministério dos Transportes

"O edital para a contratação do projeto de engenharia e execução das obras no lote 8A da BR-381/MG passa, neste momento, por análise na Conjur (Consultoria Jurídica) do Ministério dos Transportes.

Após essa etapa, o edital será lançado. Tão logo haja uma data para que isso ocorra, procederemos com a divulgação de praxe."