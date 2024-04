Michele Bolsonaro em agenda do PL Mulher em São Luís - MA - 20.04.2024

A presidente do PL Mulher e ex-primeira dama Michelle Bolsonaro foi diagnosticada, na noite desta quarta-feira (24/3) com Influenza A. Conforme nota divulgada pela assessoria de comunicação do partido, Michelle foi para o hospital após passar mal.

"A Presidente Nacional do Partido Liberal Mulher necessitou de cuidados médicos pois estava sentindo um mal-estar e muitas dores. Michelle foi submetida a exames e foi constatado que ela contraiu o vírus Influenza A", diz a nota divulgada pelo partido.

O texto afirma ainda que o médico que atendeu Michelle Bolsonaro recomendou isolamento e repouso por uma semana, por isso, eventos que seriam realizados neste fim de semana serão remarcados.

"Infelizmente, diante dessa enfermidade, os eventos do PL Mulher que ocorreriam em Aracaju (SE) com a presença de Michelle Bolsonaro, nos dias 26 e 27 de abril, foram adiados, em princípio, para os dias 10 e 11 de maio de 2024."





De olhos nas eleições municipais deste ano, e com o objetivo de fortalecer o partido nos estados, Michelle Bolsonaro tem feito uma série de viagens pelo Brasil em agendas do PL Mulher. Na sábado passado (20/4) a ex-primeira dama esteve em São Luis do Maranhão.



Influenza A

Segundo o Boletim InfoGripe da FioCruz, os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) têm registrado aumento em todo país e o vírus Influenza A corresponde a 20% dos casos no país.

Os vírus da influenza causam infecções respiratórias e manifestam sintomas entre o primeiro e o quarto dia de infecção. Os sintomas mais comuns são febre, calafrios, tosse, dor de garganta, nariz escorrendo, dor no corpo e fadiga, além de vômito.



Transmissão ocorre de forma direta, através das secreções do espirro, tosse ou fala; e também de forma indireta através do contato em superfícies contaminadas.