O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a ser processado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) no caso do “desaparecimento” dos móveis do Palácio da Alvorada. Após um primeiro pedido de indenização negado, o casal ainda quer uma retratação.

Segundo informações do Estadão, a petição foi protocolada nessa quarta-feira (10/4), quando Bolsonaro e Michelle acionaram a Justiça contra o governo federal por suposto "ato ilícito e abuso de direito" cometido por Lula. O primeiro pedido havia sido negado pela juíza Gláucia Barbosa Rizzo da Silva, alegando que a ação deveria ser protocolada contra a União e não pessoalmente contra o presidente.

“O presidente da República convocou coletiva oficial de imprensa ("Café da manhã com o Presidente") para atribuir aos autores conduta criminosa inverídica, configurando a responsabilidade do Estado pelos atos de seu órgão, tendo como efeito reflexo propagação de notícias mentirosas pelos veículos de comunicação social”, escreve a petição.

O suposto paradeiro dos móveis do palácio virou atrito entre os casais presidenciais. No início de 2023, a primeira-dama, Janja da Silva, havia afirmado que o Alvorada estava em um estado de conservação ruim, apontando para a falta de alguns móveis originais. Ela e o presidente Lula passaram o início do mandato morando em um hotel em Brasília.

O petista também se queixou da falta dos móveis ainda em janeiro do último ano, alegando que objetos que ele conhecia dos seus primeiros mandatos não estavam no local. Lula ainda havia suposto que os objetos foram levados por Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle.

Porém, todos os 261 itens foram "encontrados" no dia 20 de março pela presidência. Na época, o "sumiço" havia sido um dos motivos alegado pelo novo governo para o gasto de R$ 196,7 mil em móveis de luxo.