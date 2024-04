O empresário Elon Musk voltou a atacar a Justiça brasileira e disse que a censura no país é a "pior" entre os países em que o X (ex-twitter) opera. Em uma publicação na rede social, nesta quinta-feira (11/4), o dono da plataforma disse que as “leis estão sendo violadas em detrimento da própria população”.

“A severidade da censura e o grau em que as próprias leis do Brasil estão sendo violadas, em detrimento do seu próprio povo, é o pior de qualquer país do mundo onde esta plataforma opera”, escreveu o empresário.

The severity of the censorship and the degree to which Brazil’s own laws are being broken, to the detriment of their own people, is the worst of any country in the world in which this platform operates. https://t.co/dWa3Mkrkas