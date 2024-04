Apesar de o PRD - antigo Patriota - considerar como certa a candidatura do deputado federal Pedro Aihara para a prefeitura de Brumadinho, na Grande BH, a situação não está confirmada. O parlamentar ainda não decidiu se irá concorrer ao pleito.

Dividido entre Belo Horizonte, cidade onde nasceu e passou a maior parte da vida, e Brumadinho, onde ficou conhecido quando era porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMG) durante a tragédia de 2019, Aihara afirmou a amigos próximos que deve tomar uma decisão nas próximas semanas.

O PRD, comandado pelo deputado federal Fred Costa, tem feito pressão nos bastidores para que o parlamentar aceite a candidatura na Região Metropolitana. As lideranças chegaram inclusive a se reunir com Aihara na terça-feira (10/4), mas o deputado ainda pede um tempo para analisar as propostas.

A situação torna-se ainda mais delicada pelo fato de que, em Brumadinho, Aihara contaria com o apoio do empresário Fabiano Cazeca, antes cogitado para ser vice de Carlos Viana em BH. Caso Aihara vença o pleito, Cazeca, terceiro suplente do PRD, ocuparia a cadeira de deputado.

Outro fato que chama atenção é que Aihara tem um candidato à prefeitura de Brumadinho. O vereador Gabriel Parreiras (PRD), inclusive, participou da campanha do deputado para Câmara.

Porém, segundo informações disponíveis no Tribunal Superior Eleitoral, Aihara já trocou seu domicílio eleitoral para Brumadinho. O que indica que mesmo se ele quisesse, ele não poderia ser candidato em Belo Horizonte.



Em nota, o deputado falou um pouco sobre as especulações. "Existe, sim, um convite para que eu lance meu nome, e essas especulações fazem parte do processo. Tenho um carinho enorme pela cidade e sempre estou e estarei visitando, escutando a população e destinando recursos", afirmou.

"Agora, o que existe de fato, no presente momento, é nosso atual projeto político, em que o Gabriel Parreiras é nosso pré-candidato para prefeito. Converso quase que diariamente com ele, e a gente tem que pensar naquilo que é mais viável e melhor para a população, e não no que é melhor para mim. Esse é nosso alinhamento. Temos estudado todas as alternativas com muito carinho, e qualquer decisão será tomada com respeito à população, ouvindo sua voz no processo eleitoral e comunicada de forma clara e transparente. O mais importante, que é a vontade de servir a população de forma ética, permanece sempre presente em nossos ideais", concluiu.