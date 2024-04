O coach Pablo Marçal deve ser confirmado como pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB). Inicialmente, a sigla havia confirmado a pré-candidatura do Padre Kelmon, que foi candidato à Presidência da República e ganhou notoriedade nos debates das eleições de 2022.





De acordo com a Folha de S. Paulo, Pablo Marçal se filiou ao PRTB antes do fechamento da janela partidária, encerrado na última sexta-feira (5/4). Ao jornal, o presidente nacional do partido, Leonardo Avalanche, disse que a pré-campanha de Pablo Marçal terá como lema o empreendedorismo, o resgate de valores da "política séria" e a inclusão social.

Pablo Marçal é empresário, coach e influenciador digital. Ele também já foi investigado pela Polícia Federal (PF) por suspeita de crimes eleitorais e lavagem de dinheiro. Atualmente tem mais de 7 milhões de seguidores apenas no Instagram.