Um evento jurídico promovido por uma empresária bolsonarista, que inclusive já escreveu artigos repudiando condutas do Supremo Tribunal Federal (STF), reúne os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), além de integrantes do primeiro escalão do governo Lula, como o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, o Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, e o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues. O evento começou nessa quarta-feira (24/4) e se encerra amanhã (26/4).

Karim Miskulin, organizadora do evento "1º Fórum Jurídico Brasil de Ideias", que acontece em Londres, na Inglaterra, é apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ela já chegou a promover um almoço com o ex-presidente e outros inúmeros empresário antes das eleições de 2022. Embora inelegível, ela o classifica como "o principal líder da direita brasileira".

O encontro também é patrocinado por Alberto Leite, dono da FS Security. Ele é um empresário que também foi próximo do governo Bolsonaro e é admirador do bilionário Elon Musk, que recentemente vem protagonizando embates com a Suprema Corte.

Também está previsto a participação do ex-presidente Michel Temer (MDB), dos senadores Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) e Ciro Nogueira (PP-PI), e até do e Fábio Faria ex-ministro das Comunicações do governo Bolsonaro, atualmente gerente de relações institucionais do banco BTG Pactual. Os debates não terão transmissão.



Segundo a assessoria do STF, as passagens e diárias dos integrantes da corte não foram pagas pelo órgão. Já a assessoria de imprensa do fórum não informou se as passagens e hospedagem das autoridades foram pagas pelos convidados ou pelo evento.

Conforme a programação, Moraes participará da discussão sobre "Mecanismos de Aprimoramento do Processo Eleitoral", com Ciro Nogueira e ministros do STJ. Já Michel Temer, o Procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet, e o corregedor nacional de Justiça, Luís Felipe Salomão, falarão do "Papel do Judiciário para a Estabilidade Democrática".