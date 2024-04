Ao lado do candidato do bolsonarismo no Rio de Janeiro, Michelle pediu para eleitores escolherem "bem" nas eleições de 2024

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, presidente do diretório feminino do Partido Liberal, discursou na abertura do ato do marido Jair Bolsonaro (PL), em Copacabana, Rio de Janeiro, neste domingo (21/4). Em sua fala, ela clamou os apoiadores para escolher “bem os candidatos” nas eleições municipais de 2024.

Michelle abriu agradecendo a recepção do carioca e lembrou que morou no Rio por 12 anos. Em um discurso político, ela disse que o “povo quer um país melhor para o seu povo”. “Nosso povo não merece mais ser sacrificado, ficar aprisionado”, disse.

“Uma mulher sábia edifica sua casa, seu estado, município, seu bairro. Mulheres sábias edificam uma nação. É essa a mensagem que queremos passar para vocês, mulheres femininas. Mulheres fazendo uma política feminina e não feminista. Estamos aqui para fazer uma política colaborativa, junto às mulheres ajudando seus esposos, juntos na construção de um país melhor, com mais igualdade e amor”, frisou.

O ato conta com a presença de dezenas de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, como o filho e senador, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO), o pastor Silas Malafaia, dentre outros.

O candidato de Bolsonaro para a prefeitura do Rio de Janeiro, deputado federal Delegado Ramagem (PL-RJ), também marcou presença no palanque bolsonarista. Precisamos de gente de bem que não vai aprisionar o seu povo, precisamos de gente que tem projeto de prosperidade para o Rio de Janeiro”, disse Michelle Bolsonaro.