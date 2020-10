Coronel da PM tenta registro 'avulso' para ser vice de Engler em BH, mas Justiça barra

Aos 23 anos, bolsonarista Bruno Engler é candidato a prefeito de BH pelo PRTB. (foto: Marco Faleiro/EM/D.A Press)

O imbróglio entre Brunoe seu partido, o PRTB, ganhou novos contornos: a Justiça Eleitoral barrou, nesse sábado (24), o pedido de registro da coronel reformada da Polícia Militar, Cláudia Romualdo, para ocupar o posto de vice-candidata da chapa que vai disputar a Prefeitura de. Na semana passada, a chapa formada por Engler e a militar já havia sido indeferida . Agora, um caminho alternativo foi tentado.O juiz Henrique Oswaldo Pinto Marinho, da 39° Zona Eleitoral, também barrou um pedido de registro “avulso” feito por Engler. Em compensação, o presidente municipal do, Mauro Quintão, foi mantido como vice — em chapa já legalizada com o deputado estadual.Na decisão em que rejeita o registro de Cláudia, o magistrado menciona que Mauro Quintão foi escolhido como o vice durante a convenção da legenda em BH. Os processos avulsos de Engler e Cláudia Romualdo correm em paralelo ao caso da chapa “completa”, composta por ambos.Em contato com o, o advogado de Engler, Luiz Marcio Siqueira Júnior, prometeu recorrer até a última instância: o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).Esta segunda-feira é o último dia para que partidos e candidatos mexam na composição de chapas. As mudanças podem ocorrer apenas 20 dias antes do primeiro turno — neste ano, agendado para 15 de novembro.Após o prazo, são admitidas mexidas apenas em caso de falecimento.O processo envolvendo a chapa formada por Bruno Engler e Cláudia Romualdo está, agora, nas mãos do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG).Segundo Engler, o PRTB firmou coligação com o PSC — responsável por indicar Maria do Carmo Maciel Lopes para ser vice-candidata. Segundo acordo citado pelo deputado estadual, ele teria liberdade para escolher a composição da chapa, sem eventuais intervenções de Quintão.De acordo com ele, as tratativas foram costuradas em videoconferência que contou com a participação do presidente nacional do PRTB, Levy Fidelix. Em 16 de setembro, no entanto, um dia após reunião com Fidelix, Quintão marcou encontro extraordinário da direção municipal — e se colocou como postulante a vice.O nome de Quintão desagrada o “cabeça” de chapa, aliado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido)