Cruzeiro e religião: candidatos em BH reacendem polêmicas antigas para atacar Kalil

Em 'cenário' decorado com elementos ligados ao Cruzeiro, Lafayette Andrada lembrou polêmicas futebolísticas de Kalil. (foto: Reprodução/Lafayette Andrada)

Kalil e religião

Após se posicionar como o “candidato do partido da família Bolsonaro” , representante do Republicanos na disputa pela Prefeitura de, lançou mão de outra estratégia para tentar decolar na corrida eleitoral. Nas redes sociais, ele se posicionou como postulante cruzeirense para caçar votos de torcedores do time celeste.Enquanto isso, Professor Wendel Mesquita (Solidariedade) tem veiculado, em suas inserções na televisão, trecho de uma antiga entrevista do prefeito Alexandre Kalil (PSD), dada em 2016, sobre não gostar de frequentar templos religiosos.Lembrando falas de, ex-presidente do, Lafayette pede à população que eleja um “prefeito cruzeirense”.“Temos, em Belo Horizonte, um prefeito que odeia o. Ele mesmo já declarou isso várias vezes e, não esconde para ninguém, que quer acabar com o nosso Cruzeiro. Não vamos permitir. Vamos eleger um prefeito cruzeirense. O ano que vem é o ano do nosso centenário. Não vamos deixar que o prefeito da capital destrua o nosso time”, diz, em vídeo postado na última quinta-feira (22).A peça é aberta por vídeo de uma entrevista dada pelo músico Samuel Rosa, assumidamente fã do clube celeste, ao canal Cruzoeiro, hospedado no YouTube. Durante o trecho veiculado pelas redes de Lafayette, Samuel fala sobre uma suposta fraqueza do Cruzeiro nos bastidores e diz que a instituição “sempre foi oposição” em Minas Gerais.Ao som do hino cruzeirense e com um escudo do clube ao fundo, Lafayette, então, surge para comentar a declaração do músico e tecer críticas a Kalil.A declaração do pessedista sobre igrejas utilizada por Professor Wendel foi dada em abril de 2016, em programa do canal Fox Sports. “Não adianta me chamar para igreja. Gosto de bar, uísque. Isso que eu gosto. Não me chama para igreja, que igreja é um saco”, afirma o prefeito, no trecho mostrado pelo deputado estadual.“Mal (professar religião) não faz. Eu não sou (religioso). E aí, quando falo em Deus, e falo, eles começam a me chamar para ir em igreja”, argumenta Kalil, segundos antes, em momento que não foi publicado na peça eleitoral, mas está na entrevista original.Na sequência, em outra parte dos 19 segundos a que tem direito a cada duas vezes por dia, o candidato se manifesta de modo breve: “Nós, cristãos, devemos nos posicionar para termos um governo justo”.

Wendel Mesquita apela à religião para tentar conseguir votos. (foto: Luiz Santana/ALMG)

Outro lado

Dupla estacionada entre os últimos

Quando dirigente do Galo, Kalil já havia, de fato, mencionado o desejo de “destruir o Cruzeiro”. Embora tenha reconhecido “comemorar” o rebaixamento do clube rival, o chefe do Executivo municipal não fez comentários sobre prejudicar o clube do Barro Preto durante os quase quatro anos à frente da prefeitura.procurou a campanha de Kalil, que optou por não comentar as falas dos adversários.Segundo a mais recente pesquisa sobre o cenário eleitoral belo-horizontino, divulgada no sábado (24), pelo Instituto Paraná, Professor Wendel Mesquita tem cerca de 1% das intenções de voto. Lafayette Andrada, por sua vez, não alcançou um ponto percentual. Alexandre Kalil lidera a disputa com 59,5%