Jornal da Alterosa retoma entrevistas com candidatos à Prefeitura de BH nesta segunda-feira

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Diários Associados retomam nesta segunda-feira a série de entrevistas e sabatinas com os 15 candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte nas Nilmário Miranda, do PT. Osretomam nesta segunda-feira a série de entrevistas e sabatinas com os 15 candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte nas Eleições 2020 . O convidado desta segunda é o candidato, do PT.





De acordo com os protocolos de segurança para evitar a disseminação do coronavírus, cada entrevistado poderá ser acompanhado de, no máximo, quatro assessores. Todos deverão usar máscaras. Apenas o candidato, no estúdio, poderá permanecer sem a proteção facial. A distância entre entrevistado e jornalistas será de três metros.