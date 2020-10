Rodrigo Paiva aposta em reforma administrativa para diminuir impostos e gerar empregos

Paiva diz querer tornar BH uma cidade 'amiga do empreendedor'. (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) prefeito de Belo Horizonte, Rodrigo Paiva (Novo) tem a geração de empregos como prioridade. Para aumentar o número de postos de trabalho, o concorrente tem uma estratégia clara: enxugar a máquina pública, utilizar a verba economizada para diminuir impostos e, assim, criar novas vagas. Candidato ade Belo Horizonte, Rodrigo(Novo) tem a geração de empregos como prioridade. Para aumentar o número de postos de trabalho, o concorrente tem uma estratégia clara: enxugar a máquina pública, utilizar a verba economizada para diminuir impostos e, assim, criar novas vagas.





“Depois da pandemia, estamos vivendo momento crítico, com o fim do auxílio e das bolsas. Vamos fazer uma reforma administrativa, reduzir o número de secretarias e enxugar o estado. Toda economia que eu obtiver será transferida para a redução de impostos. E, reduzindo impostos, vamos reverter o que tem acontecido na cidade, que é a perda de empregos, renda e empresas”, explicou, em entrevista exclusiva ao Estado de Minas.





Novo projeta cortar quatro secretarias

Hoje, há 14 secretarias sob o guarda-chuva do prefeito Alexandre Kalil (PSD). Paiva pretende ter 10 pastas, unificando áreas como Esporte e Educação.





“Queremos, no turno, as disciplinas regulares e, no contraturno, esportes como vôlei, futebol e basquete. Buscamos iniciativas com a iniciativa privada e clubes sociais, que se mostraram interessados”, assegurou.

Inspiração no governo Zema

O postulante do Novo se espelha na reforma administrativa promovida pelo governador Romeu Zema, seu colega de partido. Até ser oficializado como candidato, ele foi diretor-presidente da Companhia de Tecnologia do Estado de Minas Gerais (Prodemge).





“A solução do atual governo foi aumentar a tributação.Isso (enxugamento da máquina) foi feito no estado, e houve economia de R$ 1 bilhão. Vamos criar uma agência de atração de investimentos, como no governo do estado”, completou, afirmando que a administração mineira “bateu recorde em atração de investimentos”.

As entrevistas

De quinta (22) até o próximo dia 12, o Jornal da Alterosa promove, em dias úteis, entrevistas de cinco minutos com os candidatos a prefeito de Belo Horizonte. O noticiário vai ao ar às 19h15. Antes de participar do programa televisivo, Paiva foi sabatinado por jornalistas do Estado de Minas.





As matérias sobre a entrevista ao EM serão publicadas ao longo deste sábado, na internet. No domingo, a edição impressa trará um resumo dos principais pontos abordados durante a conversa.