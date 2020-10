BH: 'Prefeito cometeu crime com a população', diz candidato do Novo sobre redução dos ônibus em período crítico da pandemia

Além da proximidade com o Executivo estadual, Paiva quer estreitar laços com o presidente Jair Bolsonaro (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) Prefeitura de Belo Horizonte, Rodrigo Paiva quer implantar, na capital, um sistema que integre as diferentes modalidades de transporte público. Na visão do concorrente, melhorar a mobilidade urbana passa por dar aos cidadãos a chance de, em um mesmo trajeto, percorrer trechos de ônibus e bicicleta, por exemplo. Os planos dele para a cidade foram abordados nesta sexta-feira, em entrevista ao Jornal da Alterosa, da afiliada do SBT. Segundo Paiva, Kalil cometeu um "crime" com a população ao reduzir o número de viagens de ônibus ante a pandemia do novo coronavírus. Candidato do partido Novo àde Belo Horizonte, Rodrigo Paiva quer implantar, na capital, um sistema que integre as diferentes modalidades de transporte público. Na visão do concorrente, melhorar a mobilidade urbana passa por dar aos cidadãos a chance de, em um mesmo trajeto, percorrer trechos de ônibus e bicicleta, por exemplo. Os planos dele para a cidade foram abordados nesta sexta-feira, em entrevista ao Jornal da Alterosa, da afiliada do SBT. Segundo Paiva, Kalil cometeu um "crime" com a população ao reduzir o número de viagens de ônibus ante a pandemia do novo coronavírus.





"Precisamos dar qualidade ao transporte para que não tenhamos ônibus lotados como temos visto, principalmente nesta época de pandemia. O prefeito cometeu um crime com a população: em plena pandemia, reduziu muito o número de viagens e colocou a população em ônibus lotados", criticou.





"(O transporte público) é a principal reclamação da população. Precisamos integrar o transporte, permitindo que determinados trechos sejam feitos de bicicleta, metrô, ônibus ou a pé. Belo Horizonte precisa inovar", disse.

Trabalho conjunto com recursos

Além da proximidade com o Executivo estadual, Paiva quer estreitar laços com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Ele crê que estabelecer parceria com a União é essencial para a promoção de obras que podem diminuir o impacto das chuvas — a exemplo dos temporais que assolaram BH no início deste ano.





"Temos que fazer obras e atrair recursos do governo federal para investir em Belo Horizonte", afirmou, prometendo, também, lançar mão da tecnologia para diminuir o impacto dos desastres naturais.





Paiva destacou, também, o plano de realizar teleconsultas com médicos especialistas para diminuir a espera por atendimento no sistema público de saúde.





As entrevistas

De quinta (22) até o próximo dia 12, o Jornal da Alterosa promove, em dias úteis, entrevistas de cinco minutos com os candidatos a prefeito de Belo Horizonte. O noticiário vai ao ar às 19h15. Antes de participar do programa televisivo, Paiva foi sabatinado por jornalistas do Estado de Minas/Portal Uai. As matérias sobre a entrevista ao EM serão publicadas neste sábado, na internet. No domingo, a edição impressa trará um resumo dos principais pontos abordados durante a conversa.