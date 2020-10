Eleições 2020: Kalil acena com medidas de apoio a bares, restaurantes e hotéis

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, candidato a reeleição pelo PSD (foto: Leandro Couri/EM)

O prefeito de Belo Horizonte,(PSD), candidato à, almoçou nesta sexta-feira (23) com representantes de bares, restaurantes e hotéis para ouvir as demandas do. Na reunião, Kalil, que estava acompanhado do candidato a vice,, prometeu dar suporte ao setor na etapa de retomada das atividades.

Estiveram presentes diretores do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Belo Horizonte e Região Metropolitana (), da Associação Mineira de Bares, Restaurantes, Hotéis e Lanchonetes () da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Minas Gerais () e da Associação de Agências de Viagens de Minas Gerais ().

Entre as principais propostas apresentadas por Kalil para um próximo mandato, está a adaptação dos espaços públicos, com revisão da legislação municipal, de forma a ampliar as possibilidades de uso pelos estabelecimentos, contemplando demanda da categoria. A simplificação do licenciamento e a autorização para publicidade como forma de reduzir os custos de operação dos estabelecimentos também fé compromisso pelo prefeito.

“Isso aqui é gerar emprego. Assentar com o setor que precisa de apoio, que sofreu muito, e que nós precisamos acolher. Já fizemos muita coisa para eles e agora vamos ouvir o que podemos fazer. Sou prefeito até 31 de dezembro. E vamos ajudar esse povo até 31 de dezembro, se até lá for o meu mandato”, garantiu o chefe do executivo.

Desde o início das medidas de isolamento social em razão da pandemia de COVID-19, a prefeitura de Belo Horizonte (PBH) protelou o pagamento do IPTU para os setores do comércio e serviços que precisaram fechar as portas. Além disso, permitiu a ocupação de calçadas e ruas com mesas, para que bares e restaurantes pudessem retomar as atividades com mais segurança.

No início do mês o prefeito também se encontrou com categorias representativas do comércio da capital. Na ocasião, Kalil afirmou que “2021 vai ser o ano do comércio, da indústria, dos negócios e dos prestadores de serviço”.

Pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio MG) mostrou que a confiança dos comerciantes de Belo Horizonte voltou a crescer em setembro, com a flexibilização do isolamento social na capital.

* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.

