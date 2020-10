Fabiano Cazeca explica doação de R$ 20 mil a Cabo Xavier, rival na corrida para a Prefeitura de BH

Cazeca já gastou R$ 920 mil em doações para campanhas (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D. A. Press) Prefeitura de Belo Horizonte nas eleições municipais deste ano sabatinado pelo Diários Associados, Fabiano Cazeca (Pros) explicou em entrevista ao Estado de Minas uma doação de R$ 20 mil a um outro pleiteante ao Executivo belo-horizontino. O empresário depositou a quantia para Cabo Xavier (PMB), segundo ele, por caridade. Primeiro candidato ànasdeste ano sabatinado pelo(Pros) explicou em entrevista aoumaa um outro pleiteante ao Executivo belo-horizontino. O empresário depositou a quantia para(PMB), segundo ele, por caridade.





LEIA MAIS 19:43 - 22/10/2020 Cazeca sobre a Vilarinho: 'Não podemos deixar pessoas morrerem todo ano'

04:00 - 22/10/2020 Estado de Minas inicia sabatina com candidatos à Prefeitura de BH; Fabiano Cazeca abre série “Esse candidato, que é o Cabo Xavier, conheço há muito tempo, conheço o grupo dele. Ele chegou e falou ‘Fabiano, estou com uma emergência e não tenho a quem recorrer. Como tenho boa relação e amizade com você, você pode me ajudar?’. Falei ‘você quer emprestado’, ele ‘Fabiano, não tenho como pagar isso. Sou assalariado’. Falei ‘te dou o dinheiro’. Dei o dinheiro para ele, e ele resolveu o problema dele. O dinheiro é meu, gosto de dar coisa dentro da legalidade. Foi lá registrou lá, pronto. E daí?”, contou.





“Quando você estende a mão a uma pessoa que está no chão, é um ato bonito, é humano. Não gosto de ficar batendo palma para famosinho não, gosto de quando a pessoa está no chão, ele pode estar no desespero, se ele não pagar eu posso perder… resolve, então vamos resolver”, completou. Fabiano também desembolsou R$ 900 mil para a própria campanha.





O sorteio que definiu a ordem de entrevistados ocorreu no último dia 2, na sede dos Diários Associados. Depois de Cazeca, Rodrigo Paiva (Novo) vai encarar os microfones nesta sexta-feira (23). Na segunda (26), o petista Nilmário Miranda será sabatinado. A segunda semana terá ainda Bruno Engler (PRTB), Áurea Carolina (Psol), Cabo Xavier (PMB) e Marcelo Souza e Silva (Patriota).

Na semana aberta pelo feriado de Finados, a série começa no dia 3 (terça), com Wadson Ribeiro, do PCdoB. Vice-líder da corrida eleitoral segundo a mais recente pesquisa do Ibope, João Vítor Xavier (Cidadania) será entrevistado um dia antes de Alexandre Kalil (PSD). Depois deles, vem Professor Wendel Mesquita (Solidariedade).





Entre os dias 9 e 11 de novembro, os Diários Associados receberão, respectivamente, Wanderson Rocha (PSTU), Marília Domingues (PCO) e Lafayette Andrada (Republicanos). A última postulante a participar será Luisa Barreto (PSDB), no dia 12.





O primeiro turno das eleições municipais deste ano será em 15 de novembro. O segundo, caso necessário, será no dia 29 do mesmo mês.