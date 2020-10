Estado de Minas inicia sabatina com candidatos à Prefeitura de BH; Fabiano Cazeca abre série

Candidatos em BH participarão de entrevistas promovidas pelos Diários Associados. (foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press)

Osiniciam, nesta quinta-feira, uma série de sabatinas com os 15 candidatos à Prefeitura de. Diariamente, entrevistas de cinco minutos, ao vivo, serão veiculadas no Jornal da Alterosa, que começa às 19h15, na afiliada do SBT.Os concorrentes serão sabatinados, também, por jornalistas doe do. O conteúdo assinado pelos repórteres do EM será publicado no site do jornal ao longo do dia seguinte à entrevista, em diversas matérias. Na edição impressa do segundo dia após a sabatina, as principais perguntas e respostas serão reproduzidas. A ordem foi definida por sorteio. Hoje, é a vez do empresário Fabiano(Pros).As sabatinas feitas pelo Jornal da Alterosa não terão prorrogação de tempo. Após os cinco minutos, o microfone do candidato será cortado. As entrevistas se encerram em 12 de novembro, três dias antes do primeiro turno. Não haverá encontros aos fins de semana e no feriado de 2 de novembro. Por conta da pandemia do novo, cada concorrente à prefeitura poderá estar acompanhado de, no máximo, quatro assessores, devidamente paramentados com máscara. No estúdio, apenas o candidato poderá ficar sem o acessório, desde que esteja a 3 metros dos jornalistas.O sorteio que definiu a ordem de entrevistados ocorreu no último dia 2, na sede dos Diários Associados. Depois de Cazeca, Rodrigo Paiva (Novo) vai encarar os microfones. Na segunda (23), o petista Nilmário Miranda será sabatinado. A segunda semana terá, ainda, Bruno Engler (PRTB), Áurea Carolina (Psol), Cabo Washington Xavier (PMB) e Marcelo Souza e Silva (Patriota).Na semana aberta pelo feriado de Finados, a série começa no dia 3 (terça), com Wadson Ribeiro, do PCdoB. Vice-líder da corrida eleitoral segundo a mais recente pesquisa do Ibope, João Vítor Xavier (Cidadania) será entrevistado um dia antes de Alexandre Kalil (PSD). Depois deles, vem Professor Wendel Mesquita (Solidariedade).Entre os dias 9 e 11 de novembro, os Diários Associados receberão, respectivamente, Wanderson Rocha (PSTU), Marília Domingues (PCO) e Lafayette Andrada (Republicanos). A última postulante a participar será Luisa Barreto (PSDB), no dia 12.Diante das limitações provocadas pela pandemia, os candidatos tentam atingir os eleitores pelas redes sociais e, também, por meio das mídias tradicionais. Vitor Colares, assessor de Alexandre Kalil, destaca que a entrevista será essencial para que a população possa avaliar a gestão do atual prefeito e conhecer novas propostas.“É uma campanha muito diferente, sem muitos eventos. A gente acha que essas entrevistas em profundidade são muito importantes para que o eleitor tome consciência do que foi feito na cidade, do que deixou de fazer por algum motivo, para que possamos discutir os problemas e soluções. Isso é fundamental nas democracias. A oportunidade que os Diários Associados nos dão, de apresentar melhor todas as candidaturas, é importante".Na visão de Marcello Oliveira, assessor do candidato Marcelo de Souza e Silva (Patriotas), as entrevistas vão substituir as tradicionais campanhas feitas em locais públicos, reduzidas em virtude da pandemia. “Não existe eleição democrática e bem feita sem o espaço dado pela mídia, da forma como os Diários Associados estão nos dando”.Representante do candidato João Vítor Xavier, Wederson Siqueira também valoriza a contribuição dos Diários Associados na busca pela democracia: “Amantém sua característica de respeito pela democracia, dando oportunidade para os candidatos mostrarem suas propostas e conscientizarem a população”, crê.

Ordem de entrevistas — definida por sorteio