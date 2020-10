Kalil aos comerciantes: 2021 será o ano dos negócios em BH

Alexandre Kalil, prefeito de Belo Horizonte (foto: Alexandre Guzanshe/EM)

de Belo Horizonte,l (PSD), almoçou nesta sexta-feira (9) comda capital para ouvir as principais demandas e estudar medidas de recuperação do setor, que vive uma crise provocada pela pandemia de

Pelo menos 10 entidades representativas dos lojistas participaram do encontro e ouviram de Kalil, que é candidato à reeleição, que 2021 será um ano dedicado a resgatar oda capital.

“Vamos ajudar esse povo que passou o pão que o diabo amassou. Se a gente não reconhecer isso nessa hora, vira um negócio louco. 2020 foi ano da pandemia, 2021 vai ser o ano do comércio, da indústria, dos negócios e dos prestadores de serviço”, afirmou o prefeito.

As propostas feitas pelos comerciantes, segundo o prefeito, serão levadas para a área técnica da PBH. Kalil prometeu manter diálogo constante com a categoria.

Pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio MG) mostrou que a confiança dos comerciantes de Belo Horizonte voltou a crescer em setembro, com a flexibilização do isolamento social na capital.



* Estagiário sob supervisão da editora Liliane Corrêa