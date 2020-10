Fed: retomada total do mercado de trabalho depende de reabertura sustentável

Os dirigentes do Federal Reserve (Fed) avaliam em suas perspectivas econômicas que o mercado de trabalho tem se recuperado, e pontuam que, em agosto, metade dos 22 milhões de postos perdidos em março e abril já haviam sido retomados. No geral, há consenso de que um aumento "substancial" nos postos de trabalho irá depender de uma reabertura "sustentável" dos negócios. O ganho até agora nos empregos foi maior do que o esperado, mas os dirigentes avaliam que há um "longo caminho" até uma restauração completa. As perspectivas constam na ata da última reunião do Fed, divulgada na tarde desta quarta-feira, 7.



A reabertura dos negócios irá depender do quão seguras as pessoas se sentirão para "retomar as atividades", na visão dos participantes. A maioria dos postos retomados até agora foi de empregados temporariamente em lay-off retornando às atividades, o que faz com que o atual nível da recuperação seja difícil, tendo em vista o número de demissões permanentes, indicam os dirigentes. A visão é de que os trabalhadores com remunerações menores foram afetados "desproporcionalmente" com a pandemia, sendo o apoio fiscal "um estímulo muito importante na situação financeira" dessas pessoas.