Eleições 2020: Confira a agenda dos candidatos à PBH neste sábado (24/10)

Não informou compromissos de campanha até a divulgação deste boletim.

Áurea Carolina (Psol): Ato no comitê do Barreiro pela manhã. À tarde, visita à ocupação urbana Eliana Silva e caminhada pela Vila Cemig.

Bruno Engler (PRTB): Pela manhã, caminhada pelo centro comercial do Barreiro e pelo bairro Petrópolis. Almoço com lideranças do Barreiro. À tarde, concentração, adesivaço e carreata partindo do Barreiro.

Cabo Washington Xavier (PMB): Não informou compromissos de campanha até a divulgação deste boletim.

Fabiano Cazeca (Pros): Caminhada pelo Barreiro pela manhã.

João Vitor Xavier (Cidadania): À tarde, reunião com lideranças nos bairros Alípio de Melo e Nazaré.

Lafayette Andrada (Republicanos): Compromissos com a imprensa pela manhã. À tarde, gravação de programa eleitoral.

Luisa Barreto (PSDB): Ato no bairro Vila Pinho pela manhã. À tarde, caminhada pelo Barreiro.

Marcelo Souza e Silva (Patriota): Pela manhã, caminhada pela Vila Cemig.

Marília Domingues (PCO): Atividade virtual com juventude pela manhã. À tarde, agenda interna.

Nilmário Miranda (PT): Pela manhã, carreata no Barreiro. À tarde, ato no Viaduto Santa Tereza.

Rodrigo Paiva (Novo): Caminhada pelo bairro Betânia pela manhã. À tarde, caminhada com lideranças em Venda Nova. À noite, reunião com diretores de cooperativas médicas.

Wadson Ribeiro (PCdoB): Pela manhã, caminha em Venda Nova e no Taquaril. À tarde, ato no bairro Jardim Vitória.

Wanderson Rocha (PSTU): Panfletagem no Barreiro pela manhã. À tarde, evento virtual.

Professor Wendel Mesquita (Solidariedade): Não informou compromissos de campanha até a divulgação deste boletim.

Primeiro turno de votação nas eleições 2020 será em 15 novembro. Confira nosso guia

Eleições 2020: como votar, datas e horários

15 de novembro e, caso seja necessário no seu município, o segundo turno será realizado em 29 de novembro de 2020. Nestas eleições, o horário de votação é das 7h às 17h. O horário entre 7h e 10h é preferencial para maiores de 60 anos. O primeiro turno das eleições 2020 será eme, caso seja necessário no seu município, o segundo turno será realizado emde 2020. Nestas eleições, o horário de votação é das 7h às 17h. O horário entre 7h e 10h é preferencial para maiores de 60 anos.







O que muda nas eleições 2020?

Muitas mudanças foram feitas pela Justiça Eleitoral para os candidatos a prefeito e vereador durante o período eleitoral de 2020. Além disso, os eleitores também terão de se adaptar às novas normas para os dias de votação, como a abertura antecipada das seções eleitorais e as regras de higiene que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).









Como justificar o voto nas eleições 2020?

Os eleitores poderão optar por justificar o voto de três formas:

No dia das eleições: o eleitor que estiver fora de sua cidade pode justificar a ausência em qualquer local de votação, das 7h às 17h. O eleitor deverá ter o número do título, um documento oficial de identificação e o formulário de justificativa preenchido.





Depois das eleições: preenchendo o formulário de justificativa em qualquer cartório eleitoral ou posto de atendimento ao eleitor em até 60 dias após a votação.





A justificativa também poderá ser feita no aplicativo e-Título.





Eleições 2020 em Belo Horizonte









