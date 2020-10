Pesquisa aponta Kalil eleito em 1º turno; número de indecisos chama a atenção

Sede da Prefeitura de Belo Horizonte, no Centro da capital (foto: Prefeitura de Belo Horizonte/Divulgação)

Se asfossem hoje, o prefeitoseria reeleito em, conforme pesquisa divulgada nestesábado (24), pelo Instituto Paraná.Na estimulada, quando são apresentandos os nomes dos candiditados aos eleitores, Kalil tem 59,5% das intenções de voto, seguido por(Cidadania), com 8%, e(Psol), com 4,6%.Os demais candidatos atingiram a seguinte pontuação na estimulada:(PRTB), com 3,9%;(PT), 2,5%;(Novo), 2%;(Solidariedade), 1%;(PSDB), 0,5%; e(Patriota), com 0,4%.(PMB),(Republicanos),(PCO),(PCdoB) e(PSTU) alcançaram, cada, 0,1% das intenções de votos na pesquisa estimulada.Nesse levantamento, 5,7% dos entrevistados não souberam, ou não quiseram opinar, enquanto 11,2% optaram disseram que votar nulo ou em branco.Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, Kalil também aparece em primeiro, com 34,8% das intenções de voto. O segundo lugar ficou com João Vítor, com 2,4%, seguido por Áurea Carolina (1,9%), Bruno Engler e Nilmário Miranda, ambos com 1,2% cada um, e Rodrigo Paiva, com 0,5%. Os outros nomes citados espontaneamente somaram 1% da intenção de voto.Chama a atenção na pesquisa espontânea, o alto percentual de eleitores indecisos, que somam quase metade dos entrevistados (45,4%). Votos nulos e em branco nesse levantamento chegou a 11,6%.Para a maioria esmagadora dos entrevistados, 61,%, a administração do prefeito Kalil pode ser considerada ótima (17,1%) e boa (44%), seguido por regular (23,3%), ruim (5,6%) e péssima (7,6%). Não souberam e não quiseram opinar: 2,4% dos entrevistados, de um total de 802, ouvidos entre os dias 20 e 23 deste mês.De acordo com o Instituto Paraná, a margem de erro da pesquisa, para cima ou para baixo, é de 3,5%. A pesquisa foi registrada o no TSE com o número MG 05471/2020.

