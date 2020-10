'A população está sendo enganada', diz candidato do Novo sobre Kalil

Segundo Paiva, ações conduzidas pela prefeitura têm caráter 'assistencialista'. (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) Belo Horizonte, o engenheiro Rodrigo Paiva não poupou críticas à gestão do atual chefe do Executivo municipal, Alexandre Kalil (PSD). Em entrevista ao Estado de Minas, o postulante afirmou que a população da cidade “está sendo enganada”. Correligionário de Romeu Zema e candidato do Novo à Prefeitura de, o engenheiroPaiva não poupou críticas à gestão do atual chefe do Executivo municipal, Alexandre Kalil (PSD). Em entrevista ao, o postulante afirmou que a população da cidade “está sendo enganada”.





“A população de Belo Horizonte está sendo enganada. Na saúde, tivemos esse desastre. A cidade mais fechada (na pandemia), perda de empregos e empresas. A educação piorou, temos a pior educação das capitais. Andamos para trás. Andamos para trás, também, na atração de investimentos. Nosso Produto Interno Bruto (PIB) per capita caiu mais de 50%”, disparou.









“O que está acontecendo é assistencialismo. Ele está entregando cestas básicas. O governo federal deu a pertinente ajuda, mas isso vai acabar. E, quando isso acabar, vamos ter um prefeito que vai dar emprego para todo mundo? Que vai atrair investimentos para a cidade? Ele não levantou a bunda da cadeira nestes quatro anos”, disse, citando o auxílio emergencial de R$ 600 da União, prorrogado até o fim do ano, mas com as cifras mensais reduzidas à metade.

“Ele não tem diálogo”

Kalil se furtou ao diálogo com setores belo-horizontinos. “Essa falta de diálogo culminou na iniciativa de bares e restaurantes, que entraram na Justiça para reabrir”, citou, lembrando ter acionado o Ministério Público de Minas Gerais contra a decisão, da administração municipal, de cassar alvarás de escolas particulares.





As entrevistas

De quinta (22) até o próximo dia 12, o Jornal da Alterosa promove, em dias úteis, entrevistas de cinco minutos com os candidatos a prefeito de Belo Horizonte. O noticiário vai ao ar às 19h15. Antes de participar do programa televisivo, Paiva foi sabatinado por jornalistas do Estado de Minas.

As matérias sobre a entrevista ao EM serão publicadas ao longo deste sábado, na internet. No domingo, a edição impressa trará um resumo dos principais pontos abordados durante a conversa.