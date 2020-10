Partido Novo quer consultas remotas para diminuir filas na saúde pública de BH

Paiva se inspira no governador Romeu Zema, também do Novo, para dar forma ao projeto da telesaúde. (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) Prefeitura de Belo Horizonte pelo Novo, Rodrigo Paiva, define a plataforma do partido para melhorar a saúde municipal. A ideia da chapa, que tem a médica Patrícia Albergaria como vice, é implementar teleconsultas. “Inovar como nunca”. Assim o candidato àde Belo Horizonte pelo Novo, Rodrigo, define a plataforma do partido para melhorar a saúde municipal. A ideia da chapa, que tem a médica Patrícia Albergaria como vice, é implementar teleconsultas.





“Minha esposa teve uma queda de pressão e desmaiou. Fui chamar a ambulância e, durante a conversa, chegou uma médica. Minha esposa se recuperou, não havia a necessidade de levá-la em uma ambulância. A teleconsulta, em situações críticas, funciona. Ela funcionou na pandemia”, afirmou, em entrevista ao Estado de Minas.





Assim como no que tange ao enxugamento da máquina pública, Paiva se inspira no governador Romeu Zema, também do Novo, para dar forma ao projeto da telesaúde. Minas Gerais recorreu ao recurso por conta da pandemia do novo coronavírus.





Monitoramento e conferências

Além das consultas “tradicionais” por meios remotos, Rodrigo Paiva propõe um sistema de monitoramento não-presencial, possibilitando que médicos e outros profissionais acompanhem, de longe, a evolução do quadro clínico de pacientes.





A proposta para a saúde tem, ainda, as teleconsultorias, para que clínicos gerais possam se conectar a especialistas e, assim, fornecer diagnósticos mais precisos. “É um problema grave em BH: consultas com especialistas chegam a demorar entre um ano e um ano e meio”, justificou.

