Eleições 2020: Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte nesta segunda (26/10)

Veja a agenda dos candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte nas Eleições 2020.

Alexandre Kalil (PSD): De manhã e à tarde, trabalho na prefeitura. Ao meio dia, reunião com o Conselho Diretor da Associação Mineira de Supermercados (Amis), no Bairro Nova Granada.





Áurea Carolina (PSOL): À tarde, entrevista para a imprensa local e ação presencial no Parque do Planalto. Logo após, reunião com a coordenação da campanha.





Bruno Engler (PRTB): Das 10h às 16h, gravação de propaganda eleitoral. À noite, encontro com a comissão política das Assembleias de Deus do ministério de Belo Horizonte.



Cabo Xavier (PMB): O candidato não informou sua agenda até o horário de publicação desta matéria.





Fabiano Cazeca (PROS): À tarde, gravação de propaganda eleitoral. À noite, encontro com lideranças empresariais.





João Vitor Xavier (Cidadania): Pela manhã, visita ao Bairro Jardim Felicidade para discutir ações sobre o saneamento básico. À tarde, reunião com expositores feiras de BH, encontro com profissionais da moda de Minas Gerais e com comerciantes do Barreiro. À noite, encontro com líderes evangélicos.





Lafayette Andrada (Republicanos): De manhã, entrevista para a imprensa local. À tarde, gravação de pro paganda eleitoral para televisão, rádio e redes sociais.





Luisa Barreto (PSDB): De manhã, gravação propaganda eleitoral para a televisão. Ao meio dia, movimento colaborativo no Bairro Horto. À tarde, panfletagem e gravação no Bairro Santa Tereza e na Avendia Cristiano Machado.





Marcelo Souza e Silva (Patriota): O candidato não informou sua agenda até o horário de publicação desta matéria.





Marília Domingues (PCO): A candidata não informou sua agenda até o horário de publicação desta matéria.





Nilmário Miranda (PT): À noite, sabatina com jornalistas do Estado de Minas e entrevista dentro do Jornal da Alterosa





Professor Wendel Mesquita (Solidariedade): Pela manhã, reunião com gestores de hospitais. À tarde, reunião com representantes do transporte escolar. À noite, encontro com profissionais da Segurança Pública.





Rodrigo Paiva (Novo): De manhã, gravação de programa eleitoral. À tarde, gravação na TV Assembleia, videoconferência com a diretoria da Associação dos Advogados Públicos de BH e Reunião com a diretoria da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. À noite, entrevista para a imprensa local e videoconferência com integrantes da ONG Movimento Nossa BH.





Wadson Ribeiro (PCdoB): Pela manhã, reunião com a comissão executiva do PCdoB-Minas. À tarde, videoconferência com representantes da ONG Movimento Nossa BH. À noite, reunião com a coordenação de campanha.