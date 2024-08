O prefeito e candidato à reeleição em Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), recebeu nesta terça-feira (20/8) as lideranças da Feira da Afonso Pena, mais conhecida como Feira Hippie. Durante o encontro, os representantes dos feirantes destacaram a necessidade de melhorias em segurança, limpeza e fiscalização.

Um dos pontos centrais abordados foi a presença de camelôs que vendem produtos industrializados importados, o que foge da proposta original da feira. “O que me preocupa muito é a segurança e a fiscalização. Alegaram que há muita invasão de camelôs, e essa feira não é para isso. Ela é para artesanato, desenvolvimento da cultura e valorização dos artesãos de Belo Horizonte. Não é para trazer produtos importados da China. Eu não tenho nada contra esses produtos, mas não são adequados para a feira”, afirmou Fuad.

Noman reconheceu a importância da feira para a cidade e afirmou que ela é “um patrimônio da cidade, uma referência”. Durante a reunião, os líderes expressaram satisfação com o relacionamento com a prefeitura e apoiaram sua reeleição, convidando o candidato para visitar a feira.

“Ontem, tive a mesma reação dos taxistas, ou seja, todas as entidades que, de alguma forma, se relacionam com a prefeitura têm mostrado uma reação muito positiva em relação à minha campanha. Isso prova que estamos cuidando da cidade. Eu só posso ficar feliz e satisfeito com isso. Com comunidades assim nos apoiando, fica muito mais fácil”, declarou o prefeito.

Fuad também relembrou que assumiu a prefeitura em um momento de crise devido à pandemia de Covid-19, quando se comprometeu a criar condições para a cidade retomar suas atividades e gerar mais emprego e renda para a população.

“Meu trabalho foi incentivar a retomada de Belo Horizonte, retomar a economia e as obras. A cidade voltou a pulsar, e esse foi meu grande trabalho. Para mim, é importante que as obras apareçam, mas agora estamos em época de eleição e é preciso levar esse conhecimento para as pessoas”, concluiu.