Rogério Correia se reuniu com servidores públicos e se comprometeu com pauta apresentada pela categoria

Na tarde desta terça-feira (20/8), o deputado federal Rogério Correia, candidato do PT à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), se reuniu com servidores públicos municipais. Durante o encontro, Correia comprometeu-se com a pauta apresentada pela categoria e fez críticas à candidata a vice-prefeita, Luisa Barreto (Novo). Barreto integra a chapa do deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) e foi ex-secretária de Planejamento do governo Romeu Zema (Novo). Segundo Correia, Barreto representa o "retrocesso do Zema".

"Os outros candidatos são retrocessos, especialmente o Tramonte, que é o retrocesso do Zema. A vice dele é a responsável pela política de arrocho do Zema. Eu diria o seguinte: se esses candidatos vierem aqui, se não queimar a cara, o pé queima. Difícil eles virem no sindicato”, afirmou o candidato após a reunião na sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte (Sindibel).

Entre os pontos de pauta estão a criação de uma data-base para a categoria, a melhoria do plano de saúde, a realização de concursos e a manutenção das condições da previdência dos servidores.

“Há uma diferença enorme entre mim e a Bella, entre o prefeito e a prefeita que disputam a eleição agora e os outros que têm uma visão neoliberal, muitas vezes privatizando o serviço público, o que está sendo praticado, por exemplo, no estado de Minas Gerais”, afirmou o candidato, que disse que só se referirá à sua vice como prefeita. “Aqui não tem prefeito e vice-prefeita, tem prefeito e prefeita”, assegurou.

Segundo ele, a deputada estadual Bella Gonçalves (Psol), que também participou do encontro, é a candidata a vice-prefeita de sua chapa.

Arrocho

De acordo com Bella, esses compromissos não poderiam ser assumidos por grande parte dos candidatos à PBH, que são deputados e que sempre votaram na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) a favor do arrocho salarial dos servidores. Além de Bella e Tramonte, o deputado estadual Bruno Engler (PL) também disputa a eleição para prefeito.

“Acho que existe uma diferença ideológica entre aqueles que dizem querer melhorar o serviço público, mas não valorizam o servidor e querem privatizar tudo, e nós, que sabemos que a valorização do serviço público só ocorre com a valorização dos servidores”, afirmou Bella.

A reportagem procurou a campanha do deputado Mauro Tramonte, mas ainda não obteve resposta sobre as críticas dirigidas à chapa.

Pauta de Reivindicações

Entre as demandas que serão apresentadas pelo Sindibel e que, segundo o candidato, serão incorporadas em suas propostas para o município, estão a criação de uma mesa permanente de negociação para discutir as demandas do funcionalismo, a instituição de uma data-base para a categoria todo dia 1º de maio, a realização de concurso público para todos os cargos vagos, a equiparação do plano de saúde dos trabalhadores ao oferecido pelas empresas públicas e a revisão das políticas de saúde para toda a categoria.

Correia também se comprometeu a não enviar nenhum projeto de lei para a Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) alterando a previdência dos servidores, salvo se houver uma lei federal determinando mudanças ou se a folha de pagamento ultrapassar os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

“Para isso, precisamos de vereadores comprometidos com o serviço público, e tenho pedido muito para que o pessoal vincule o voto ao prefeito com o voto na nossa chapa da federação”, defendeu o candidato.

Além desses seis pontos, o candidato também recebeu uma pauta com as demandas específicas de todas as categorias do funcionalismo e prometeu analisá-las.

Para a candidata a vice-prefeita, todas as demandas dos servidores são justas, pois eles estão "absolutamente sucateados pela gestão municipal atual e podem estar em situações ainda piores com candidaturas que têm uma perspectiva de estado mínimo, neoliberal e privatização de tudo".