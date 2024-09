Rogério Correia, candidato do PT à Prefeitura de Belo Horizonte, participou de caminhada no Bairro Padre Eustáquio, Região Noroeste da capital, nesta sexta-feira (20/9). O deputado federal falou sobre projetos para a região, vários deles envolvendo a área do extinto Aeroporto Carlos Prates.

De acordo com o candidato, uma área do terminal já foi doada pelo governo federal para a Prefeitura de Belo Horizonte para a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que em breve deve entrar em processo de licitação, e um centro de saúde.





A área também terá uma Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei). "Não vai ter 1 mil alunos, como aquela que o prefeito (Fuad Noman) mentiu que tinha, mas vai ser uma Umei de tempo integral, além de uma escola integral de ensino fundamental", disse Correia.

Sobre a área do Aeroporto Carlos Prates, o petista disse que tem um projeto para a construção de um parque. "Essa é uma das regiões com menos área verde de Belo Horizonte", avaliou o candidato, que afirmou que o empreendimento terá uma área três vezes e meia maior que o Parque Municipal, situado no Centro de Belo Horizonte.

Quem viabilizou a área do Aeroporto Carlos Prates?

"Nós conseguimos fazer com que as funções do Aeroporto Carlos Prates fossem colocadas em outros aeroportos. Ele foi desativado e nós ficamos livres daquele risco de avião caindo, barulho. Era uma reivindicação antiga da população, já tinha tido mortes e tudo mais. Com isso, o governo do presidente Lula entregou uma grande área para a prefeitura de Belo Horizonte. Foi um projeto que eu fiz parte como deputado federal, numa reivindicação antiga dos moradores", defendeu Correia.

O candidato foi questionado se o prefeito Fuad Noman teve participação na doação da área do Aeroporto Carlos Prates, e respondeu: "O Fuad, sinceramente, estava igual a uma tartaruga. Se eu não mexesse, ele não ia falar nada, ia ficar igual a um papagaio, falava mas não fazia. Realmente eu fui lá, conversei com ele de Lula, conversei com o ministro Alexandre Padilha... eu sou deputado federal, líder do governo, então, uma obra tão querida por mim desde vereador, eu tenho ela como minha", argumentou.



Rogério Correia também falou em soluções para aliviar o trânsito no Padre Eustáquio. Ele citou a necessidade de terminar uma obra do Orçamento Participativo na Praça São Vicente, onde o viaduto será alargado, junto com a ampliação da Rua Pará de Minas e da Avenida Ivaí, que leva até os bairros Pindorama, Glória, São Salvador e Califórnia.