Carlos Viana, candidato do Podemos à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), cumpriu um compromisso de campanha no Sindivans nesta sexta-feira (20/9). No local, o postulante à cadeira municipal propôs integrar as peruas ao serviço de transporte público da capital mineira: a proposta dele é que esses veículos sigam o modelo dos ônibus suplementares.





"Colocaremos em edital público atribuições, obrigações e documentos a ser apresentados. Os selecionados receberão permissão para trabalhar bairro a bairro inicialmente", afirmou. Para Viana, as vans podem atender rotas fora da área central da cidade que, hoje, estão desassistidas por linhas regulares de ônibus.

De acordo com o candidato do Podemos, a fiscalização ficaria sob a responsabilidade da BHTrans. "A frota terá um tempo de duração, e vamos garantir à população que o transporte atenderá todas as regras básicas e obrigatórias para um transporte seguro", acrescentou.

Promessas para motoristas de aplicativos e de táxis

Viana também citou os motoristas de aplicativos. O candidato prometeu criar pontos fixos para os condutores em diferentes locais de Belo Horizonte, além de oferecer benefícios fiscais para a categoria. "Minha ideia é buscar em Brasília, já como prefeito, uma redução nos impostos para os motoristas de aplicativo, permitindo a compra e a renovação da frota com menor custo", declarou.

Por fim, o candidato do Podemos pretende padronizar a frota de táxis da capital mineira. De acordo com ele, os motoristas passariam a utilizar minivans com capacidade para até seis passageiros.