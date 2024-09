Mauro Tramonte conversa com eleitores no Hospital do Barreiro

Mauro Tramonte, candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) pelo Republicanos, esteve nesta sexta-feira (20/9) no Hospital do Barreiro. O ato de campanha contou com o reforço de Alexandre Kalil, já que foi o ex-prefeito da capital quem inaugurou o equipamento de saúde em seu pleno funcionamento.



A ideia de Mauro Tramonte é melhorar o serviço, sobretudo quanto à rapidez no atendimento. Para isso, ele promete a contratação de mais profissionais de saúde: médicos, auxiliares de enfermagem e enfermeiros.

"O povo merece um atendimento, além de bom, rápido. Esse é um exemplo que deu certo, apesar de que fomos perdendo muito dinheiro na saúde, infelizmente. Mas esse é um local que deu certo. Precisamos contratar de mais médicos e chamar mais o cidadão para estar aqui sendo atendido. Queremos dar esse alento, essa tranquilidade, para o cidadão de Belo Horizonte", disse o candidato.



Pronto atendimento no Hospital do Barreiro não está nos planos

Dentre os planos de Tramonte para a saúde, porém, não consta a implementação de um pronto atendimento no Hospital do Barreiro para desafogar as UPAs da cidade.

Um dos planos do candidato é o "Zap da Saúde", em que o aplicativo pode ser usado para marcar exames e saber se tem medicamentos.

Já o Corujão da Saúde vai firmar convênios com clínicas particulares e hospitais filantrópicos para que as pessoas possam ser atendidas na madrugada, além de atender mais pessoas que precisam de uma cirurgia eletiva ou algum exame.