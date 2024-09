A designer Mary Arantes abre as portas de sua casa na Serra, em BH, para um evento especial. Neste domingo (22/9), o antigo showroom da marca recebe uma exposição relâmpago com produtos inspirados na nova bandeira da cidade imaginada pelo designer gráfico Gabriel Figueiredo. Ele produziu um desenho diferente para ser o símbolo da capital. Em 6 de outubro, dia das eleições municipais, quem aprova a bandeira poderá dizer "sim" para a alteração, no referendo sobre o tema.



Mary reforça que o espaço com a mostra também é para receber quem não gosta da proposta e queira colocar o assunto em discussão. Entre os produtos expostos, criações de estilistas, designers, arquitetos, ilustradores, bordadeiras, e até crianças. O time de 25 criativos oferece sapatos, bancos, luminária, pintura, gravura, ilustrações, cerâmica, broche, bastidores, caderno, bordados, louças pintadas à mão, camisa, bandeiras especiais, além da dupla de capivaras em pelúcia, mãe e filha, mascotes da cidade, vestindo azul, verde e amarelo. E mais.



Tudo estará à venda e o valor arrecadado será revertido para o projeto FloreSer, criado pelo artista Caio Ronin. A ideia é construir uma biblioteca para os meninos e meninas do aglomerado da vila Nova Conceição, em Santa Luzia, na Grande BH. O evento acontece entre 10h e 16h.





"Estamos abertos também para tirar dúvidas sobre o projeto. Percebi que muitas pessoas ainda não sabem que poderão votar na bandeira, em 6 de outubro. É só apertar o sim, se você estiver de acordo", diz a designer, que faz a curadoria da exposição.



A nova proposta retira o brasão de Belo Horizonte, com as curvas da Serra do Curral e a bandeira de Minas Gerais, substituindo também o fundo branco por uma divisão diagonal, nas cores verde e azul, e um sol ao centro.



No dia das eleições, a ordem de votação na urna eletrônica começa com a escolha do vereador, em seguida prefeito e, na sequência, a tela para a decisão sobre a bandeira, que aparece sem foto. A consulta vai ser realizada com a pergunta: “Você aprova a alteração da bandeira de Belo Horizonte?”. O eleitor poderá votar sim, não, em branco ou anular. Para votar a favor da bandeira, é preciso apertar o número 1 e confirmar.

Mostra relâmpago de criações inspiradas na bandeira de BH

22 de setembro de 2024

10h às 16h

Rua Ivaí, 25, Serra - BH

Curadoria Mary Arantes

Mais informações: @quermessedamary

