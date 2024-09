Prefeito de Janaúba, José Aparecido Mendes (PSD), foi submetido a cirurgia cardíaca no Hospital Biocor, em Belo Horizonte

O prefeito de Janaúba (Norte de Minas), José Aparecido Mendes Santos (PSD), conhecido como Zé Aparecido, candidato à reeleição, teve que interromper a campanha eleitoral devido a um problema de saúde. Nesta segunda-feira (23/09), ele foi submetido a uma cirurgia cardíaca no Hospital Biocor, em Belo Horizonte. Janaúba, com 70.699 habitantes, é a segunda maior cidade do Norte de Minas, conhecida como “capital da banana”.

De acordo com uma nota divulgada pela assessoria da prefeitura de Janaúba, a cirurgia durou aproximadamente 5 horas e “transcorreu dentro da normalidade”. O prefeito foi submetido a um procedimento cirúrgico para a troca da válvula mitral do coração.

Com alto índice de aprovação, o prefeito José Aparecido concorre à reeleição em Janaúba em clima de “quase candidato único”. Ele conta com o apoio de 10 partidos e das principais lideranças da cidade, tendo como chapa Huarrison Cangussu, o Bionicão, presidente do Sindicato Rural de Janaúba.

O único candidato a concorrer contra o atual prefeito de Janaúba é o advogado Eugênio Soares, do minúsculo Mobiliza, que registrou como candidata a vice a própria mulher, Eunice Reis Nascimento.

Mal súbito

O atual prefeito de Janaúba teve que interromper o trabalho eleitoral no dia 31 de agosto, quando fazia campanha e sofreu um mal súbito. Após ser atendido por médicos de um hospital de sua cidade, José Aparecido foi transferido para o Hospital Dilson Godinho, em Montes Claros (cidade-polo da região), onde ficou internado por mais de uma semana – inicialmente na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e, depois, em um quarto.

No Hospital Dilson Godinho, o chefe do executivo realizou uma série de exames que identificaram o problema cardíaco e a necessidade de intervenção cirúrgica.

No último fim de semana, Zé Aparecido divulgou uma mensagem aos moradores do seu município, informando sobre o procedimento ao qual seria submetido, com o pedido de orações. “Peço a Deus muitas bênçãos e a todos que acreditam na força da oração, que rezem por mim”, conclamou.

Não foi divulgada a data em que o prefeito receberá alta do Hospital Biocor.