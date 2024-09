Luisa Barreto esteve nos estúdios do EM para sabatina

Luisa Barreto (Novo), candidata à vice na chapa de Mauro Tramonte (Republicanos), respondeu às críticas de outros candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), que a acusam de má gestão enquanto esteve à frente da Secretaria de Gestão e Planejamento do governo Romeu Zema (Novo), especialmente no que diz respeito aos contratos dos elevadores da Cidade Administrativa.

"Encaro isso com muita tranquilidade, porque faz parte da política. Não vou entrar em embates pessoais nem responder a críticas individuais, pois esse não é meu estilo. Acredito que as pessoas estão mais preocupadas com os problemas de Belo Horizonte, que são muitos", afirmou. "Mas, de certa forma, se antes todos queriam que eu fosse vice e agora todos estão falando de mim, isso mostra que, de alguma maneira, trago relevância para o debate. Então, fico até lisonjeada, porque quem é irrelevante não é lembrado."



Sobre os contratos dos elevadores da Cidade Administrativa, ela ressaltou que "o problema é estrutural e foi apontado tanto pela Polícia Civil quanto por uma perícia oficial". "Não é uma questão de manutenção, que é realizada nas máquinas. O problema é que a estrutura foi mal construída. Fizeram uma obra de baixa qualidade, o que resultou nos problemas dos elevadores. Eu não estava lá na construção, não sou responsável por isso. Não participei do projeto da Cidade Administrativa, então não posso responder por ele. Mas, na gestão pública, às vezes, precisamos lidar com problemas herdados de gestões anteriores", explicou.

Segundo Luisa, o que ela pode garantir é que a situação está sendo resolvida e que os elevadores estarão em funcionamento nos próximos dias.

Desde a última semana, o Estado de Minas já entrevistou cinco candidatos à vice-prefeitura de Belo Horizonte. A série começou com Álvaro Damião (União Brasil), vice de Fuad Noman (PSD) e seguiu com Coronel Cláudia (PL), companheira de chapa de Bruno Engler (PL); Francisco Foureaux (PDT), que disputa ao lado de Duda Salabert (PDT); Paulo Brant (PSB), parceiro de Gabriel Azevedo (MDB); Renata Rosa (Podemos), que disputa o pleito com Carlos Viana (Podemos); e Andréa Carla Ferreira (PSTU), vice de Wanderson Rocha (PSTU).

